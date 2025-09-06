Таку заяву в інтерв'ю для "Апостроф TV" зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Як Буданов оцінює таку ймовірність?

Керівник ГУР МО нагадав, що у 2022 році Росія провела часткову мобілізацію, що спричинило негативні наслідки для Кремля. Після цього Москва робила все можливе, для того, щоб уникнути відповідних заходів.

Зазначимо, що тоді це спровокувало втечу з країни сотні тисяч чоловіків призовного віку. У Буданова запитали, чи можливе проведення мобілізації у Росії зараз. Посадовець допускає таку ймовірність розвитку подій.

Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично, і така загроза, на жаль, існує,

– відповів він.

За його словами, завдяки мобілізації росіяни зможуть швидко наростити кількість особового складу, що дозволить "кидати їх ще більше на м'ясо", ніж це відбувається зараз, хоча і наразі таке стається досить часто.

Водночас Буданов скептично оцінив можливість початку антивоєнних протестів у Росії у такому разі. Він допускає ймовірність негативних настроїв у суспільстві, як це було у 2022 році, проте без серйозних наслідків.

Який шанс проведення мобілізації у Росії