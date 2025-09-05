Однак водночас цікаво, що для Z-воєнкорів є одна дуже чутлива тема, на яку вони скаржаться. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що мовиться про набір людей до ворожої армії.
Що дивного роблять росіяни?
За словами ексспівробітника СБУ, по всій Донецькій області ворог намагається наступати, особливо біля Покровська та Мирнограда. Однак російські воєнкори скаржаться щодо набору людей.
Останніми тижнями російське командування почало масово збирати людей з Повітряно-космічних сил Росії. Збирають техніків, заправників, ремонтників та персонал, який працює на злітній смузі. Їх відправляють в штурми на Донеччині,
– пояснив він.
Ступак зауважив, що поки невідомо, чи набирають цих людей на тривалу перспективу, чи на коротку. Однак це свідчить про одне – в країні-агресорці спостерігається нестача людських ресурсів. А ворог хоче отримати максимальні здобутки на Донеччині, ймовірно, до кінця цього року.
Що відомо про набір до армії в Росії?
- За повідомленням Інституту вивчення війни, країна-агресорка планує перевести військкомати на цілорічний графік роботи. Раніше вони працювали весною та восени. Тепер рішення створить постійну військову бюрократію, здатну цілорічно опрацьовувати резерв і пришвидшувати мобілізацію.
- Якщо у 2022 році Росія набирала контрактників, які знали військову справу, зараз – росіяни мобілізують злочинців або людей з важкими життєвими обставинами.
- На початку серпня у Тверській області призовник отримав повістку через SMS вперше в Росії. У разі ігнорування на нього чекає штраф та обмеження щодо виїзду за кордон.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в Росії хочуть сформувати 10 нових дивізій.