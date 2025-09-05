Однако в то же время интересно, что для Z-военкоров есть одна очень чувствительная тема, на которую они жалуются. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что говорится о наборе людей во вражескую армию.
Что странного делают россияне?
По словам экс-сотрудника СБУ, по всей Донецкой области враг пытается наступать, особенно возле Покровска и Мирнограда. Однако российские военкоры жалуются относительно набора людей.
В последние недели российское командование начало массово собирать людей из Воздушно-космических сил России. Собирают техников, заправщиков, ремонтников и персонал, который работает на взлетной полосе. Их отправляют в штурмы в Донецкой области,
– объяснил он.
Ступак отметил, что пока неизвестно, набирают ли этих людей на длительную перспективу, или на короткую. Однако это свидетельствует об одном – в стране-агрессоре наблюдается нехватка человеческих ресурсов. А враг хочет получить максимальные достижения в Донецкой области, вероятно, до конца этого года.
Что известно о наборе в армию в России?
- По сообщению Института изучения войны, страна-агрессор планирует перевести военкоматы на круглогодичный график работы. Ранее они работали весной и осенью. Теперь решение создаст постоянную военную бюрократию, способную круглогодично обрабатывать резерв и ускорять мобилизацию.
- Если в 2022 году Россия набирала контрактников, которые знали военное дело, сейчас – россияне мобилизуют преступников или людей с тяжелыми жизненными обстоятельствами.
- В начале августа в Тверской области призывник получил повестку через SMS впервые в России. В случае игнорирования его ждет штраф и ограничения по выезду за границу.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца 2025 года в России хотят сформировать 10 новых дивизий.