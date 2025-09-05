Однако в то же время интересно, что для Z-военкоров есть одна очень чувствительная тема, на которую они жалуются. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что говорится о наборе людей во вражескую армию.

Смотрите также Учатся на ошибках, – офицер сказал, от каких действий отказалась Россия на фронте

Что странного делают россияне?

По словам экс-сотрудника СБУ, по всей Донецкой области враг пытается наступать, особенно возле Покровска и Мирнограда. Однако российские военкоры жалуются относительно набора людей.

В последние недели российское командование начало массово собирать людей из Воздушно-космических сил России. Собирают техников, заправщиков, ремонтников и персонал, который работает на взлетной полосе. Их отправляют в штурмы в Донецкой области,

– объяснил он.

Ступак отметил, что пока неизвестно, набирают ли этих людей на длительную перспективу, или на короткую. Однако это свидетельствует об одном – в стране-агрессоре наблюдается нехватка человеческих ресурсов. А враг хочет получить максимальные достижения в Донецкой области, вероятно, до конца этого года.

Что известно о наборе в армию в России?