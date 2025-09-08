Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу роз'яснив, чому наступ окупантів не вдався. Він також припустив, чи вдасться росіянам здійснити задумане вже в осінній кампанії.

Читайте також Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому провалився наступ росіян в районі Покровська та Добропілля?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у серпні росіяни розраховували досягнути стратегічної переваги та здійснити прорив на фронті. Водночас ворогові не вдалося оточити наші війська у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Масштабні наступальні дії планували на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, проте, як відзвітував Сирський, Сили оборони не допустили реалізації ворожих намірів.

Жодних цілей, які раніше анонсував Путін, не вдалося досягнути. Росіяни намагалися оточити Покровськ з півночі та півдня, відстань між російськими угрупованнями була приблизно 15 кілометрів. Але їм не вдалося. Авантюра на Добропіллі теж провалилась,

– зауважив Олексій Гетьман.

Ветеран пояснив, що на Добропільському напрямку росіяни намагалися просуватися на легкій техніці – багі та мотоциклах. І хоч такі просування могли бути успішними, однак довга лінія фронту не давала можливості підвозити все необхідне для цих військових. Тож російське вклинення змогли відрізати, знищивши або узявши в полон окупантів.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

Яка зараз ситуація на лінії фронту?

Зараз тривають намагання ворога атакувати на Куп'янському, Запорізькому та згаданому Покровському напрямках. Втім поки ці спроби не призвели до просувань, навіть навпаки – українським військовим вдається завдавати контрударів, що, однак, не варто плутати з контрнаступом.

Контрнаступ – це серйозна підготовка тилів, є розпорядження й плани, куди потрібно просунутися тощо. Якщо ж ми можемо десь вибити ворога з тих позицій, які він тимчасово займає, – ми це робимо, це і є контрудар,

– роз'яснив ветеран.

Намагаючись виправдати свої невдачі, російське командування розповіло, що літній наступ був, мовляв, лиш підготовкою. Нібито основний удар буде саме восени. Водночас кількість ворожого війська на фронті не збільшилась, хоч перекидання сил з одних напрямків на інші – справді фіксують.

"Зараз вони готуються та концентруються. Проводять ротації на Херсонському напрямку, готуючись до бойових дій. Чи вдасться їм досягнути успіхів? Незрозуміло, якими силами. Адже на фронті нічого не змінилось", – зауважив Гетьман.

Додамо, що мобілізаційного ресурсу у росіян стає менше. Є ймовірність, що Володимир Путін навіть наважиться оголосити мобілізацію.

Що змінилося на фронті за останній час?