Що наразі відбувається на Покровському напрямку "Калина" розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал.

Дивіться також Лавров зажадав у світу визнати окуповані території України російськими

Яка ситуація на Покровському напрямку?

В операційній зоні 1 корпусу Нацгвардії "Азов" до моменту його заходу на Покровський напрямок 4 серпня ситуація була доволі критичною.

"Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", – зауважив Паламар.

Він додав, що проблема цього напрямку в тому, що наразі там діє 51 та 8 армія Росії. А у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.

Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються і знову заходять. Але загалом ситуація набагато краща, ніж була до того моменту, коли ми туди зайшли,

– наголосив "Калина".

За останній місяць ворог втратив на Покровському напрямку понад 1 600 осіб загиблими та приблизно 800 пораненими. Окрім того, обмінний фонд поповнився на 58 полонених, серед них – хлопець 1997 року народження із Запоріжжя, якого примусово мобілізували.

Якщо раніше вони (росіяни – 24 Канал) успішно просувалися, то зараз получають нормально тягла. І як наслідок, ми чуємо по перехопленнях, що їх прямо заставляють йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети. Вони реально катують та вбивають своїх же. Є і маса відео в інтернеті, як вони поступають зі своїми. Це все правда,

– зауважив Паламар.

Покровський напрямок: останні новини