Що наразі відбувається на Покровському напрямку "Калина" розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
В операційній зоні 1 корпусу Нацгвардії "Азов" до моменту його заходу на Покровський напрямок 4 серпня ситуація була доволі критичною.
"Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", – зауважив Паламар.
Він додав, що проблема цього напрямку в тому, що наразі там діє 51 та 8 армія Росії. А у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.
Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються і знову заходять. Але загалом ситуація набагато краща, ніж була до того моменту, коли ми туди зайшли,
– наголосив "Калина".
За останній місяць ворог втратив на Покровському напрямку понад 1 600 осіб загиблими та приблизно 800 пораненими. Окрім того, обмінний фонд поповнився на 58 полонених, серед них – хлопець 1997 року народження із Запоріжжя, якого примусово мобілізували.
Якщо раніше вони (росіяни – 24 Канал) успішно просувалися, то зараз получають нормально тягла. І як наслідок, ми чуємо по перехопленнях, що їх прямо заставляють йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети. Вони реально катують та вбивають своїх же. Є і маса відео в інтернеті, як вони поступають зі своїми. Це все правда,
– зауважив Паламар.
Покровський напрямок: останні новини
За добу 22 вересня на фронті сталося 166 бойових зіткнень, 39 з яких на Покровському напрямку. Росіян штурмували біля населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.
За даними ISW, російська армія активізувала свої зусилля, аби оточити Покровськ, просунутися до Добропілля та обійти укріплений пояс України в Донецькій області із заходу. Осінній наступ Росії у 2024 році теж був зосереджений на Покровському напрямку.
Водночас ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Днями вони звільнили селище Удачне під Покровськом і встановили там прапор України.