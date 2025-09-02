Над селищем встановили прапор України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як проходило звільнення Удачного?

Над звільненням Удачного працював полк "Скеля".

У прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено усі опорні пункти ворога.

У Генштабі показали відео, як відбувалася зачистка населеного пункту. На одному із кадрів видно, як українські військові пострілом із гранатомета знищили ворожу позицію.

Операція тривала протягом 2 тижнів. Після чого над селищем замайорів український прапор.

Справу виконано, далі буде більше. Слава Україні!

– сказав воїн на опублікованому відео.

Звільнення Удачного: дивіться відео

