Деталі передає 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про звільнення Новоекономічного?

У Генштабі ЗСУ виклали відео, в якому розказано деталі деокупації селища. Його звільняли штурмові групи полку "Скеля".

Відео ГШ ЗСУ про звільнення Новоекономічного

Встановлення українського прапора в селищі Новоекономічне Донецької області. Слава Україні!

– мовиться в підписі.

Показуємо Новоекономічне на Донеччині на карті

Як бачимо, на карті Deep State більша частина селища указана ще як сіра зона.