Деталі передає 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Що відомо про звільнення Новоекономічного?
У Генштабі ЗСУ виклали відео, в якому розказано деталі деокупації селища. Його звільняли штурмові групи полку "Скеля".
Відео ГШ ЗСУ про звільнення Новоекономічного
Встановлення українського прапора в селищі Новоекономічне Донецької області. Слава Україні!
– мовиться в підписі.
Показуємо Новоекономічне на Донеччині на карті
Як бачимо, на карті Deep State більша частина селища указана ще як сіра зона.