Над поселком установили флаг Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как проходило освобождение Удачного?
Над освобождением Удачного работал полк "Скала".
В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.
В Генштабе показали видео, как происходила зачистка населенного пункта. На одном из кадров видно, как украинские военные выстрелом из гранатомета уничтожили вражескую позицию.
Операция продолжалась в течение 2 недель. После чего над поселком взвился украинский флаг.
Дело выполнено, дальше будет больше. Слава Украине!
– сказал воин на опубликованном видео.
Освобождение Удачного: смотрите видео
В Генштабе сообщали об освобождении Новоэкономичного
- Поселок Новоэкономичное в Донецкой области освободили украинские штурмовые группы полка "Скала". Операция также продолжалась в течение 2 недель.
- Над поселком взвился украинский флаг. Это произошло ориентировочно 30 или 31 августа.
- В то же время в сводке Генштаба за 1 сентября сообщалось, что россияне продолжают штурмовать Новоэкономичное и ряд других населенных пунктов на Покровском направлении.