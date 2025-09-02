За прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

На каких направлениях было больше всего боестолкновений?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак оккупанта в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Купянском направлении произошло 14 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районе Щербиновки и в сторону Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

На Ореховском направлении враг атаковал один раз. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 3 вражеские атаки.

