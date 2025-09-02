За прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
На каких направлениях было больше всего боестолкновений?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак оккупанта в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.
На Купянском направлении произошло 14 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районе Щербиновки и в сторону Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.
На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.
На Ореховском направлении враг атаковал один раз. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 3 вражеские атаки.
Что известно о ситуации на фронте?
- Российские войска захватили Русин Яр на Торецком направлении, а украинские войска освободили Дачное на Днепропетровщине.
- Захватчики оккупировали Камышеваху на Новопавловском направлении.
- ВСУ освободили поселок Новоэкономическое под Мирноградом в Донецкой области.
- Силы обороны Украины ликвидировали угрозу прорыва возле Мирнограда, уничтожив российскую технику и экипаж.
- Российские войска сосредоточили свои усилия на Купянском направлении, пытаясь блокировать город с севера и северо-запада. ВСУ удалось удержать контроль над ключевыми районами и сократить зону контроля противника. Российские силы не могут массово затянуть тяжелое вооружение через Оскол к плацдарму, что делает их наступление на Купянск уязвимым и ограниченным.
- Оккупанты сосредоточили значительные резервы морской пехоты возле Покровска. Это может быть связано с подготовкой врага к новым наступательным операциям в регионе.