Об изменениях на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.
Смотрите также В оккупированных Алешках россияне подорвались, пытаясь снять украинский флаг
Где продвинулся враг 31 августа?
Ресурс DeepState обновил карту боевых действий около 23:26 31 августа. По данным их аналитиков, российская армия оккупировала один населенный пункт и продвинулась еще вблизи двух в Донецкой области в сторону Днепропетровщины.
Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки,
– отмечают аналитики.
Какая ситуация в Камышевахе: смотрите на карте
Враг возле Малиевки: смотрите на карте
Продвижение вблизи Новоукраинки: смотрите на карте
Последние новости фронта: какие изменения?
На прошлой неделе на фронте зафиксировали 1 221 боевое столкновение, больше всего атак пришлось на Покровское и Лиманское направления.
Российские подразделения закрепились на территории Днепропетровской области и захватили населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевка, по данным DeepState.
Враг совершил прорыв в Новоселовку на Днепропетровщине и пытался удержать позиции, однако украинские защитники быстро уничтожили тех, кто туда продвинулся.
За 1 010 дней полномасштабной войны армия Россия оккупировала менее 1% украинской территории.