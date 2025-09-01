Про зміни на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.
Де просунувся ворог 31 серпня?
Ресурс DeepState оновив карту бойових дій близько 23:26 31 серпня. З даними їхніх аналітиків, російська армія окупувала один населений пункт та просунулась ще поблизу двох на Донеччині у бік Дніпропетровщини.
Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки,
– зазначають аналітики.
Останні новини фронту: які зміни?
Минулого тижня на фронті зафіксували 1 221 бойове зіткнення, найбільше атак припало на Покровський і Лиманський напрямки.
Російські підрозділи закріпилися на території Дніпропетровської області та захопили населені пункти Запорізьке і Новогеоргіївка, за даними DeepState.
Ворог здійснив прорив у Новоселівку на Дніпропетровщині та намагався утримати позиції, однак українські захисники швидко знищили тих, хто туди просунувся.
За 1 010 днів повномасштабної війни армія Росія окупувала менше ніж 1% української території.