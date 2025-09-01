Про зміни на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.

Де просунувся ворог 31 серпня?

Ресурс DeepState оновив карту бойових дій близько 23:26 31 серпня. З даними їхніх аналітиків, російська армія окупувала один населений пункт та просунулась ще поблизу двох на Донеччині у бік Дніпропетровщини.

Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки,

– зазначають аналітики.

