Упродовж минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

На яких напрямках було найбільше боєзіткнень?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп'янському напрямку відбулося 14 атак загарбників. Захисники відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районі Щербинівки та в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку ворог атакував один раз. Окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили 3 ворожі атаки.

Що відомо про ситуацію на фронті?