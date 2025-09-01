В Інституті вивчення війни повідомили, що станом на 31 серпня зміни відбулися лише на двох напрямках – Торецькому і Новопавлівському, передає 24 Канал.

Де мали успіхи росіяни, а де – ЗСУ?

Геолоковані кадри від 31 серпня свідчать про те, що російські війська захопили Русин Яр і просунулися на південний схід від Софіївки (обидва населені пункти розташовані на північний захід від Торецька).

Також знімки показують, що окупанти просунулися на південний захід від Котлярівки (північний схід від Новопавлівки).

Українські сили теж мали успіх на Новопавлівському напрямку. Знімки за 31 серпня підтверджують, що ЗСУ звільнили Дачне на Дніпропетровщині (на південний захід від Новопавлівки).

Полковник Віктор Трегубов заявив, що українські війська "зачищають" рештки російських підрозділів, які прорвалися в районі Добропілля (північний захід від Покровська). Він уточнив, що ці сили відрізані від основного угруповання в регіоні. За його словами, невеликі групи російської піхоти намагаються проникнути в Покровськ із різних напрямків, особливо з південного заходу.

Трегубов зазначив, що на початку літа 2025 року біля Покровська Росія зосередила близько 110 тисяч військових, але зараз їхня кількість дещо зменшилася.

Що відомо про ситуацію на фронті?