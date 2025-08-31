Деталі в неділю, 31 серпня, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер Суспільного.

Дивіться також Хоче створити максимальні проблеми: офіцер ЗСУ назвав 4 точки, звідки ворог тисне на Покровськ

Що відбувається поблизу Добропілля?

За словами Трегубова, біля Добропілля українські військові не дозволяють групам окупантів з'єднатися з основними силами.

Однак про результати роботи Сил оборони можна буде говорити після того, як захисники переконаються, що росіяни не змогли вийти з оточення.

Яка ситуація під Добропіллям: дивіться на карті

Зверніть увагу! Про вибиття противника із залишків плацдарму поблизу Добропілля розповів і головний сержант батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш. Підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки. Водночас окупанти перекидають додаткові сили й хочуть відновити наступ.

До слова, Трегубов також зазначив – малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватися й на інших ділянках Покровського напрямку. Зокрема, проникати в Покровськ із різних боків і закріплятися в будівлях.

Ситуація на Покровському напрямку: останні новини