Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар головного сержанта батальйону безпілотних систем Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Дениса Кардаша в ефірі Суспільного.
Що відбувається поблизу Покровська?
Денис Кардаш розповів, що підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки й брали участь у відбитті нещодавньої спроби прориву росіян у бік Добропілля. Тоді українські військові залучили техніку, піхоту та безпілотники.
Зараз зі своєї сторони локалізували все. Там, де могли зачистити, вибудовуємо лінію оборони. Критичної ситуації немає, але ще потрібно попрацювати,
– додав військовий.
За його словами, інтенсивність атак зменшилася, однак ворог і далі намагається закріпитися на позиціях, підтягує резерви та діє невеликими групами.
Там все потрібно робити з нуля, тому їм складно. Ми робимо так, щоб їм було ще важче. Вони намагаються завадити нам закріпитися,
– пояснив Кардаш.
Наразі російські війська використовують дрони, мотоцикли та накопичуються невеликими групами: це може свідчити про подальші наміри ворога.
Яка зараз ситуація на Донеччині?
За словами військових, російські сили зосереджують зусилля на захопленні Покровська до настання зими, атакуючи на кількох напрямках, зокрема в районі Родинського та Новопавлівки.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових, тоді як населення Покровська до війни складало 60 тисяч людей.
21 серпня Володимир Зеленський заявляв, що на Покровському напрямку українські воїни майже повністю ліквідували групи російських загарбників, які прорвалися вглиб позицій. Водночас на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.