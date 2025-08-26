Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар головного сержанта батальйону безпілотних систем Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Дениса Кардаша в ефірі Суспільного.

Що відбувається поблизу Покровська?

Денис Кардаш розповів, що підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки й брали участь у відбитті нещодавньої спроби прориву росіян у бік Добропілля. Тоді українські військові залучили техніку, піхоту та безпілотники.

Зараз зі своєї сторони локалізували все. Там, де могли зачистити, вибудовуємо лінію оборони. Критичної ситуації немає, але ще потрібно попрацювати,

– додав військовий.

За його словами, інтенсивність атак зменшилася, однак ворог і далі намагається закріпитися на позиціях, підтягує резерви та діє невеликими групами.

Там все потрібно робити з нуля, тому їм складно. Ми робимо так, щоб їм було ще важче. Вони намагаються завадити нам закріпитися,

– пояснив Кардаш.

Наразі російські війська використовують дрони, мотоцикли та накопичуються невеликими групами: це може свідчити про подальші наміри ворога.

Яка зараз ситуація на Донеччині?