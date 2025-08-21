Про це він заявив під час зустрічі з журналістами 20 серпня, інформує 24 Канал.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Президент зазначив, що на Покровському напрямку українські воїни майже повністю ліквідували групи російських загарбників, які прорвалися вглиб позицій.

Реальний стан фронту. На Покровському напрямку – там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%,

– сказав Зеленський.