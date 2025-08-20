Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Чи можуть росіяни захопити Донеччину?

Коваленко зазначив, що служба зовнішньої розвідки Росії намагається поширювати серед західних партнерів тези про те, що російська армія нібито може встановити контроль над усією Донеччиною вже цього року.

Звісно ж дана інформація взагалі не відповідає дійсності та реаліям на фронті,

– пише глава ЦПД.

За його словами, щоденні втрати росіян вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей. Попри те, що Кремль задіяв велику кількість військ на Донеччині, поповнення резервами не компенсовує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах.

Так, бої дуже складні. Але Росія не здатна захопити Донеччину,

– підкреслив Коваленко.

До слова, в Генштабі 20 серпня зазначили, що протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.



Також ЗСУ знешкодили танк, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

Ситуація на Донеччині: останні новини