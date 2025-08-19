За словами Володимира Зеленського, і українська, і американська делегації підготували мапи України із позначенням окупованих територій. Глава держави заявив, що довго розповідав Трампу про те, що саме вдалося захопити росіянам і скільки часу та втрат у них на це пішло, передає 24 Канал.

Як Трампа переконували не здавати Путіну Донбас?

Як пише Wall Street Journal, до обговорення територіального питання долучилися і західні лідери. Вони намагалися пояснити Дональду Трампу, у чому небезпека передачі Донбасу під контроль Росії.

Так, президент Фінляндії Александр Стубб назвав міста Краматорськ і Слов'янськ "бастіоном проти гунів". Це порівняння вразило Трампа.

Щоб проілюструвати неприйнятний масштаб поступки, яку американець очікує від України, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв Донбас із Флоридою. Він сказав, що "вимога Росії відмовитися від частини Донбасу – це однаково, щоб вимагати, аби США відмовилися від Флориди".

Що відомо про ідею передачі Донбасу Росії?