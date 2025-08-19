По словам Владимира Зеленского, и украинская, и американская делегации подготовили карты Украины с обозначением оккупированных территорий. Глава государства заявил, что долго рассказывал Трампу о том, что именно удалось захватить россиянам и сколько времени и потерь у них на это ушло, передает 24 Канал.
Как Трампа убеждали не сдавать Путину Донбасс?
Как пишет Wall Street Journal, к обсуждению территориального вопроса присоединились и западные лидеры. Они пытались объяснить Дональду Трампу, в чем опасность передачи Донбасса под контроль России.
Так, президент Финляндии Александр Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов". Это сравнение поразило Трампа.
Чтобы проиллюстрировать неприемлемый масштаб уступки, которую американец ожидает от Украины, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил Донбасс с Флоридой. Он сказал, что "требование России отказаться от части Донбасса – это одинаково, чтобы требовать, чтобы США отказались от Флориды".
Что известно об идее передачи Донбасса России?
- 8 августа должен был наступить день, когда Дональд Трамп обещал ввести против России вторичные санкции, если не будет никакого сдвига в урегулировании войны в Украине.
- Поэтому 6 августа Москва приняла у себя спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Владимир Путин убедил его, что якобы он готов к территориальным компромиссам. Мол, он настаивает только на выводе ВСУ со всего Донбасса, а на Херсонщине и Запорожье – готов заморозить линию фронта.
- Требование по Донбассу глава Кремля повторил и на личной встрече с Трампом 15 августа на Аляске. По данным СМИ, американский президент поддержал эту идею.
- Владимир Зеленский в свою очередь отказалася от сдачи Донбасса России.