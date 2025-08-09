Российский диктатор якобы в обмен на мир требует вывод украинских войск с территории Донецкой области и признание Крыма российским. Впрочем, по информации Bild, эта информация является неправдивой. На самом деле, Кремль не отказался от своего максималистского требования для прекращения огня – полного контроля над 5 украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и Крымом, передает 24 Канал.

Смотрите также В МИД прокомментировали слухи в СМИ, что Путин предлагает обменять мир на Донбасс

Как Виткофф мог обмануть Трампа и союзников?

Источником дезинформации мог быть именно спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он неправильно понял некоторые заявления россиян и воспринял их как уступки Путина. В частности, требование России о "мирном отступлении" украинских войск из Херсона и Запорожья он спутал с предложением, будто именно Россия предлагает "мирное отступление" из упомянутых регионов.

Обратите внимание!: 8 августа Дональд Трамп после возвращения Виткоффа в США заявил, что в соглашении о завершении войны России против Украины следует ожидать "обмен" территориями.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", – заявил украинский чиновник в интервью BILD. Эту оценку, по информации издания, разделяют и немецкие чиновники.

В четверг, 7 августа, состоялась телефонная конференция между представителями правительства США и европейскими партнерами. Уиткофф рассказал американским союзникам о переговорах с Путиным. Его объяснения показались европейским партнерам запутанными. Европейцы увидели в нем перегруженного и недостаточно компетентного человека, особенно когда он говорил о территориальных вопросах в Украине.

Также, очевидно, была неопределенность относительно дальнейших действий между Уиткоффом и Рубио. Госсекретарь настаивал, что Европу нужно привлекать к дальнейшему процессу, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.