Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что заявил Трамп об "обмене" территориями?

Президент США ответил на вопрос репортера, придется ли Украине отдать территорию.

Ну, вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, знаете, много русских погибло. Много украинцев погибло. Поэтому мы рассматриваем это. Но мы стремимся вернуть часть территории, а часть – обменять,

– заявил Трамп.

Также отметил, что это очень сложно. В то же время добавил, что часть территории "вернут, часть – получат, часть – обменяют".

Будет определенный обмен территориями "на благо",

– добавил президент США.