Трамп сказал, что место проведения встречи с Путиным будет "очень популярным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление, которое цитирует Clash Report.

Смотрите также Время от времени будут возникать разные варианты: где все же может состояться встреча Путина и Трампа

Что сказал Трамп о встрече с Путиным?

Президент США заявил, что очень скоро встретится с главой Кремля. По его словам, Путин также хочет встретиться с ним как можно скорее.

На вопрос о том, станет ли эта встреча последним шансом для России, Трамп ответил: "Мне не нравится использовать термин "последний шанс". Они двое очень умных людей", – вероятно, имея в виду Путина и Владимира Зеленского.

Трамп также не стал разглашать, где состоится встреча. Однако отметил, что локация является очень популярной.

Напомним, что ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели.

Сейчас среди возможных вариантов места проведения рассматривают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. В то же время другие детали потенциальной будущей встречи остаются неизвестны.