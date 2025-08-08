Трамп сказав, що місце проведення зустрічі з Путіним буде "дуже популярним". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву, яку цитує Clash Report.

Дивіться також Час від часу виникатимуть різні варіанти: де все ж може відбутись зустріч Путіна та Трампа

Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?

Президент США заявив, що дуже скоро зустрінеться з очільником Кремля. За його словами, Путін також хоче зустрітися з ним якомога швидше.

На запитання про те, чи стане ця зустріч останнім шансом для Росії, Трамп відповів: "Мені не подобається використовувати термін "останній шанс". Вони двоє дуже розумних людей", – ймовірно, маючи на увазі Путіна та Володимира Зеленського.

Трамп також не став розголошувати, де відбудеться зустріч. Проте зазначив, що локація є дуже популярною.

Нагадаємо, що раніше високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Водночас інші деталі потенційної майбутньої зустрічі залишаються невідомими.