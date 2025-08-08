Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Кремль шукає дружню країну. Однак поки що будуть лунати різні варіанти і від Москви, і від Вашингтону.

Дивіться також Путін і далі затягує час: яких дій Трампа він найбільше боїться

Де все ж може відбутись зустріч Путіна та Трампа?

Політолог зазначив, що раніше російські пабліки повідомляли, що зустріч Путіна та Трампа може відбутись в ОАЕ. Була також інформація про зустріч у Катарі.

"Остаточно ще не вирішено, ще буде узгоджуватись. Зараз оприлюднюються версії, які пропонує Росія або США", – пояснив він.

Щодо Риму – російські джерела це спростовують. На думку Фесенка, цей варіант Кремлю не підходить, адже Італія є країною НАТО. Тому для Путіна – це "ворожа" територія. Крім того, він має ордер на арешт. Російський диктатор має упереджене ставлення і до Туреччини – переговори в Стамбулі були, але особисто він туди не приїжджав.

Тому вірогідний сценарій – це одна з країн, яка має дружні відносини з і з США, і з Росією. Це можуть бути ОАЕ, Катар або Саудівська Аравія,

– наголосив Фесенко.

До речі, у Білому домі повідомили, що зустріч президента США та російського диктатора запланована на кінець наступного тижня. Місце проведення ще обговорюють, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.