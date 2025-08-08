Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, передає 24 Канал.

Коли й де можуть зустрітися Путін і Трамп?

За словами високопоставленого посадовця, саміт між Трампом і Путіним запланований на кінець наступного тижня. Він розповів, що місце проведення ще обговорюють, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.