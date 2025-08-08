Сейчас среди возможных вариантов места проведения рассматривают несколько стран. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, передает 24 Канал.

Смотрите также Перед вероятной встречей с Трампом: Путин созвонился с Си Цзиньпином

Когда и где могут встретиться Путин и Трамп?

По словам высокопоставленного чиновника, саммит между Трампом и Путиным запланирован на конец следующей недели. Он рассказал, что место проведения еще обсуждают, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.