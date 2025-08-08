Это произошло перед его возможной встречей с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

О чем разговаривали Путин и Си Цзиньпин?

Государственный вещатель CCTV сообщает, что Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о недавнем общении между Россией и Соединенными Штатами и заявил, что Москва готова в дальнейшем поддерживать тесную связь с Китаем.

Лидер Китая, по данным СМИ, приветствовал продолжение контактов и улучшению отношений между Россией и Соединенных Штатов, а также призывает к прогрессу в направлении политического решения так называемого "кризиса" в Украине.

Также, согласно обнародованной информации, Си Цзиньпин заявил, что сложные вопросы не имеют простого решения. Он добавил, что Китай будет продолжать способствовать переговорам для решения региональных конфликтов.

Напомним, предыдущего раза они имели телефонный разговор 19 июня. СМИ сообщали, что президенты России и Китая в основном говорили об обострении ситуации на Ближнем Востоке, но не забыли вспомнить и об Украине.