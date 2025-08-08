Це сталося перед його можливою зустріччю з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

Дивіться також ЗМІ оцінили імовірність того, що Путін злякається погроз Трампа та припинить вогонь

Про що розмовляли Путін і Сі Цзіньпін?

Державний мовник CCTV повідомляє, що Володимир Путін проінформував Сі Цзіньпіна про нещодавнє спілкування між Росією та Сполученими Штатами та заявив, що Москва готова надалі підтримувати тісний зв'язок з Китаєм.

Лідер Китаю, за даними ЗМІ, привітав продовження контактів та покращенню відносин між Росією та Сполучених Штатів, а також закликає до прогресу в напрямку політичного вирішення так званої "кризи" в Україні.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, Сі Цзіньпін заявив, що складні питання не мають простого розв'язання. Він додав, що Китай продовжуватиме сприяти переговорам для вирішення регіональних конфліктів.

Нагадаємо, попереднього разу вони мали телефонну розмову 19 червня. ЗМІ повідомляли, що президенти Росії та Китаю здебільшого говорили про загострення ситуації на Близькому Сході, але не забули згадати й про Україну.