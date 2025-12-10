Про те, звідки взялася ця вимога і чому, на думку експертів, вона може обернутися проблемою для самого Трампа та Володимира Путіна, в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він пояснив, що експрезидент США фактично повторює нав'язані Кремлем тези про "нелегітимну" українську владу, не беручи до уваги умови війни.

Путін продав Трампу ідею виборів в Україні

Романюк пояснив, що вимога провести вибори в Україні не народилася в оточенні Трампа. Путін у розмовах подавав українську владу як "нелегітимну" і таку, з якою нібито неможливо підписати мирну угоду. У цій логіці дострокові вибори стають головною умовою будь-якого припинення війни.

Трампу вибори в Україні напряму не потрібні, він втілює методичку Путіна і повністю діє за кремлівською методичкою,

– сказав Романюк.

Так формується образ російського диктатора як того, хто "давно готовий до миру", але не має з ким домовлятися. Зеленського виставляють людиною, яка нібито блокує шлях до угоди, бо не хоче йти на вибори. Трамп підхоплює цю схему і робить її частиною своєї публічної позиції щодо України.

Чому вимога виборів стала пасткою для Трампа і Путіна?

Реалізація цієї ідеї потребувала б повної зміни ситуації на фронті. Для проведення голосування потрібна щонайменше пауза у бойових діях і такі умови, за яких виборці та військові можуть безпечно брати участь у кампанії. Це суперечить бажанню Кремля продовжувати війну без перерв.

Україні це великий подарунок, тому що Трамп і Путін самі себе загнали в пастку,

– зазначив Романюк.

Він нагадав, що для виборів потрібні хоча б 60 – 90 діб тиші, гарантії від ракетних ударів по дільницях і можливість зустрічей кандидатів з людьми та армією. Путін не хотів зупиняти чи навіть заморожувати війну, розраховуючи, що Україна відмовиться від виборів під час війни, а це подадуть як доказ "нелегітимності" влади. Натомість Зеленський заявив, що готовий іти на вибори за умови припинення бойових дій і безпечних умов для громадян, тож вимога виборів перестала бути аргументом проти Києва і перетворилася на питання до тих, хто її висував.

М'яч, так би мовити, Зеленський кинув на поле Трампа і Путіна, а тепер яка ваша відповідь,

– сказав Романюк.

Він зауважив, що Путіну не потрібен в Україні легітимний президент, який не підтримає нав'язаний "мирний план". Метою російського диктатора залишається знищення України, тому зупиняти війну навіть на час виборів він не планує. Саме це оголює суперечність між його заявами про "мир" і реальними діями.

