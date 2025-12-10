Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Трамп не демонструє обізнаність з війною в Україні. Він просто хоче якнайшвидше все якось закінчити та отримати визнання та різні премії.

Що не так з мирними переговорами?

Як наголосив Рибачук, Трамп та його команда чомусь свято вірять, що Україні варто всього лиш вивести війська з Донецької області – і після того наступить мир. Вкрай дивно, що там це неодноразово повторювали.

Путін та тамтешній істеблішмент ніколи не говорив, що після захоплення Донбасу війна закінчиться. І мовляв, вони нікуди більше не підуть. Вони не усвідомлюють сигнали, які посилає Путін і його оточення. Росія потрібна вся Україна. Їм потрібне неіснування України або існування України, але в форматі Білорусі,

– сказав Рибачук.

Росія не відмовилася від жодної зі своїх "хотєлок" під час мирних переговорів. Але Трамп вперто не звертає на це увагу. Він хоче до Різдва закінчити усе та насолоджуватися різними "преміями миру".

Зверніть увагу! Трамп отримав так звану премію миру ФІФА. Він став першим її лауреатом.

Мирні переговори: коротко