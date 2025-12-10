Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Трамп не демонстрирует осведомленность с войной в Украине. Он просто хочет как можно быстрее все как-то закончить и получить признание и различные премии.
Что не так с мирными переговорами?
Как отметил Рыбачук, Трамп и его команда почему-то свято верят, что Украине стоит всего лишь вывести войска из Донецкой области – и после этого наступит мир. Крайне странно, что там это неоднократно повторяли.
Путин и тамошний истеблишмент никогда не говорил, что после захвата Донбасса война закончится. И мол, они никуда больше не пойдут. Они не осознают сигналы, которые посылает Путин и его окружение. России нужна вся Украина. Им нужно несуществование Украины или существование Украины, но в формате Беларуси,
– сказал Рыбачук.
Россия не отказалась ни от одной из своих "хотелок" во время мирных переговоров. Но Трамп упорно не обращает на это внимание. Он хочет до Рождества закончить все и наслаждаться различными "премиями мира".
Обратите внимание! Трамп получил так называемую премию мира ФИФА. Он стал первым ее лауреатом.
Мирные переговоры: кратко
- Недавно Дональд Трамп снова сделал ряд неоднозначных заявлений в сторону Украины. В частности он требует провести выборы.
- Зато Украина продолжает работать над мирным планом. В ближайшее время его планируют передать Соединенным Штатам.
- Недавно Зеленский заявил, что существует три документа по мирному соглашению. Там говорится и о прекращении войны, и о гарантиях безопасности, и о восстановлении Украины.