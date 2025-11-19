Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів 24 Каналу своє ставлення до можливості виборів в нашій державі. Він також прокоментував операцію "Мідас", що провели антикорупційні органи в Україні.

Чи на часі сьогодні вибори в Україні?

Буданов зазначив, що корупція – це болюча для суспільства тема, тому нормальний прояв для людей реагувати на цю проблему. Проте важливо нам самим не перегнути цю ситуацію так, щоб обрізати все, що тільки можливо.

Зверніть увагу! Кирило Буданов відреагував на корупційний скандал в енергетичній галузі України. Він зауважив, що крапку у цьому питанні має поставити суд. На думку очільника ГУР, "люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані" і жодних виправдань не може бути.

"Щодо виборів – це цікаве питання. Я вам відповім трішки, як то кажуть, збоку. Я великий шанувальник серіалу "Гра престолів", і ця ситуація дуже схожа з тим, що ми бачимо у серіалі", – наголосив глава ГУР.

Він пояснив, що основний сюжет "Гри престолів" – це змагання королівств за верховну владу. У серіалі показують, що це нормально і це завжди відбувається. Брудні чи не брудні методи використовуються – не має значення.

Але в певний момент, за його словами, вони стикаються з загальною загрозою щодо подальшого існування і самих себе, і об'єднаного королівства. Це відбувається, коли наступають мерці, білі ходаки з півночі. Тут, до речі, є алегорія щодо однієї країни.

В момент, коли є загальна загроза, всі ці ігри, змагання за владу стають взагалі нецікавими, адже підіймається екзистенційне питання – існування і виживання. Тому на певний проміжок часу всі більш-менш якось об'єднуються довкола загальної загрози,

– підкреслив Кирило Буданов.

Загрозу зупиняють, продовжив очільник ГУР, і після цього герої серіалу повертаються до свого нормального ритму – до продовження цих змагань.

Це і є відповіддю на питання. У нас якраз та сама загроза. Допоки ми її не вирішимо, все це просто несерйозно як мінімум,

– відзначив він.

Буданов додав, що, Україна є правовою демократичною державою, про що мають пам'ятати українці. А всі, хто про це забуває чи хочуть зробити, щоб про це забули, – їхні плани не здійсняться. Проте всьому, на його думку, свій час.

