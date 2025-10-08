Відповідальність за неможливість організації місцевих виборів несе Росія, вказано у постанові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
Що передбачає прийнята в Раді постанова?
Верховна Рада прийняла в цілому проєкт Постанови про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.
Документ передбачає:
- визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії Росії проти України;
- наголосити на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні несе держава-агресор – РФ;
- повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, підтверджено;
- констатувати, що стале функціонування ОМС та здійснення їх повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад;
- після завершення війни рішення про нові місцеві вибори ухвалити згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України;
- закликати міжнародну спільному визнати безперервність місцевої влади в України під час війни з Росією.