Ответственность за невозможность организации местных выборов несет Россия, указано в постановлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Смотрите также Предусмотрено ли проведение выборов в Госбюджете на 2026 год: ответ нардепа

Что предусматривает принятое в Раде постановление?

Верховная Рада приняла в целом проект Постановления о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (ОМС) в Украине в условиях военной агрессии России. Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.

Документ предлагает: