Ответственность за невозможность организации местных выборов несет Россия, указано в постановлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что предусматривает принятое в Раде постановление?
Верховная Рада приняла в целом проект Постановления о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (ОМС) в Украине в условиях военной агрессии России. Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.
Документ предлагает:
- признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии России против Украины;
- подчеркнуть,, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет государство-агрессор – РФ;
- констатировать, что устойчивое функционирование ОМС и осуществление их полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, нацбезопасности, обороны государства и жизнедеятельности общин.