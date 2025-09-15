Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Заложены ли выборы в Госбюджет на 2026 год?

Правительство 15 сентября приняло проект государственного бюджета на 2026 год. Документ передадут в парламентский Комитет по вопросам бюджета для презентации и дальнейшего рассмотрения.

По словам нардепа Ярослава Железняка, в проекте бюджета на 2026 год финансирование выборов не предусмотрено в бюджете ЦИК.

Такой подход не является новым. Аналогичная норма применялась и в предыдущие годы. Согласно норме, ЦИК сможет получить финансирование только после завершения или отмены военного положения. В таком случае комиссия подаст на рассмотрение парламента предложения по внесению изменений в госбюджет.

Речь идет о расходах на проведение очередных выборов президента Украины, народных депутатов и местных выборов.

