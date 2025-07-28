Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Центральной избирательной комиссии.

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Почему местные выборы в Украине не будут проводить в октябре 2025 года?

У ЦИК отметили, что, согласно избирательному законодательству, очередные местные выборы проводят одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. Соответственно местные выборы должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года.

Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Поэтому, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось,

– говорится в сообщении ЦИК.

Учитывая это, комиссия констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий.

Также ЦИК не будет формировать новый состав районных, городских территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов в Украине.

К слову, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что в Украине сейчас продолжается подготовка законопроекта по организации проведения выборов в нашем государстве. Сами же выборы состоятся после окончания войны.