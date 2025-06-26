Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя ЦИК Серия Дубовика в эфире "Ранок.LIVE

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Какие правила выборов и как будет после войны

Сергей Дубовик объяснил, что в течение 60 дней после завершения военного положения нужно провести выборы.

То есть месяц у центральной избирательной комиссии на объявление избирательного процесса и 2 месяца на, собственно говоря, избирательный процесс и проведение выборов,

– уточнил чиновник.

То есть, фактически, на парламентские выборы выделяется 90 дней. Что касается выборов президента, то Рада должна назначить их в течение месяца, а 90 дней дается на предвыборную компанию.

"То есть у Центральной избирательной комиссии в случае выборов местных и народных депутатов будет 90 дней на организацию и подготовку, в случае президентских – 120", – объяснил Дубовик.

Как отметил замглавы ЦИК, провести все выборы в один день нельзя. Поэтому эти кампании будут разведены во времени, если предварительно не будет изменено законодательство.

Вероятно, первыми состоятся выборы в Верховную Раду, ведь они не могут быть отсрочены – их объявляет ЦИК и имеет на это четкий срок. В течение 90 дней, когда они будут проводиться, парламент может принять постановление о назначении местных или президентских выборов – это уже будет политическое решение.