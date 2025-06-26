Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови ЦВК Серія Дубовика в ефірі "Ранок.LIVE

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Які правила виборів і як буде після війни

Сергій Дубовик пояснив, шо протягом 60 днів після завершення воєнного стану потрібно провести вибори.

Тобто місяць у центральній виборчій комісії на оголошення виборчого процесу і 2 місяці на, власне кажучи, виборчий процес і проведення виборів,

– уточнив посадовець.

Тобто, фактично, на парламентські вибори виділяється 90 днів. Щодо виборів президента, то Рада має призначити їх протягом місяця, а 90 днів дається на передвиборну компанію.

"Тобто у Центральної виборчої комісії у випадку виборів місцевих і народних депутатів буде 90 днів на організацію і підготовку, у випадку президентських – 120", – пояснив Дубовик.

Як зазначив заступник голови ЦВК, провести всі вибори в один день не можна. Тому ці кампанії будуть розведені в часі, якщо попередньо не буде змінене законодавство.

Ймовірно, першими відбудуться вибори у Верховну раду, адже вони не можуть бути відтерміновані – їх оголошує ЦВК і має на це чіткий термін. Протягом 90 днів, коли вони будуть проводитись, парламент може ухвалити постанову про призначення місцевих або президентських виборів – це вже буде політичне рішення.