Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака в интервью Corriere Delta Sera.

Смотрите также "Не было такого совещания": у Зеленского прокомментировали статью The Economist о выборах в июле

Выборы в Украине

Ермак в интервью ответил на вопрос относительно информации от The Economist о якобы подготовке выборов на лето. Руководитель Офиса Президента опроверг эту информацию.

Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать,

– подчеркнул глава ОП.

Поэтому, Андрей Ермак отмечает, что фокус сейчас – на окончании войны, а не выборах.

Смотрите также В ЦИК ответили, удастся ли провести выборы в Украине сразу после окончания войны

Напомним, недавно The Economist писал, что будто в Украине не исключают проведения выборов в ближайшее время. Там указывали, что это может произойти уже этим летом.