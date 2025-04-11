Об этом Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в программе "Есть разговор" на YouTube-канале Укринформа, передает 24 Канал. Выборы в Украине, которые состоятся после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, предусмотренную Конституцией, поэтому для их проведения необходимо разработать отдельный законодательный акт.

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Украина готовится к послевоенным выборам

Он отметил, что после завершения военного положения Украина сможет начать подготовку к выборам, но это потребует разработки новых законодательных норм, поскольку постчерговые выборы не подпадают под существующие категории Конституции.

Я бы очень просил всех смотреть на действующее законодательство, где в Избирательном кодексе и в Законе о режиме военного положения четко сказано: во время военного положения выборы не проводятся. Все остальное, манипуляции некоторых политических партий и политиков,

– отметил Стефанчук.

Спикер парламента также отметил, что важным является обеспечение демократичности избирательного процесса и международного признания результатов голосования. Однако, власть сталкивается с рядом вопросов, в частности, как будут голосовать военные, переселенцы, граждане за рубежом, а также организация работы наблюдателей.

Стефанчук подчеркнул, что для проведения послевоенных выборов потребуется отдельный законодательный акт, и парламент уже начал подготовительные действия для разработки такой инициативы. Также рассматривается вопрос о возможности проведения выборов президента, парламента и местных выборов одновременно, но пока это остается открытым вопросом.

Кроме того, спикер Верховной Рады отметил, что проведение голосования через "Дію" маловероятно из-за высокого риска манипуляций, в частности из-за использования дипфейков и дезинформации.