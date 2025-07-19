Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук журналисту 24 Канала на всеукраинском молодежном форуме "Державотворец".

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Когда будут выборы в Украине?

На вопрос журналистов о подготовке законопроекта, Стефанчук ответил, что они состоятся после завершения войны. По его словам, в Украине, как в демократическом государстве, выборы должны проходить честно, в отличие от того, как это делается в России.

Сейчас идет подготовка законопроекта, который должен включать ответы на несколько вопросов по организации проведения процесса.

Один из главных вызовов – обеспечить возможность голосования для военных на фронте.

Без голосования этих людей и без возможности того, чтобы они были избраны, эти вот выборы никому не нужны, потому что эти люди платят самую высокую цену,

– сказал Стефанчук.

Другим вопросом председатель ВР назвал возможность голосования украинцев за рубежом. Также, по его словам, важно привлечь международных наблюдателей и найти финансирование, ведь потенциально надо будет организовать сразу три выборов.

"Мы его (законопроект – 24 Канал) сейчас не активизируем, потому что любые такие вещи сразу поднимают волну в обществе, что "уже завтра выборы". Нет, выборы будут после завершения этой войны", – резюмировал он.

К слову, Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте продолжается обсуждение возможности выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.