Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в интервью NV.

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Выборы в Украине

Вениславский отметил, что после войны Украина столкнется с ситуациями по проведению выборов, которых не существовало в мирное время.

"По завершению режима военного положения мы столкнемся с рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время, в принципе, не существовало. Стоит задача сделать выборы, максимально соответствующие международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса", – объяснил он.

Кроме безопасности, также проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.

Вениславский отметил, что в соответствии с избирательным кодексом Украины, организовать выборы за рубежом мы можем на территории дипломатических представительств и консульских учреждений, а учитывая то количество украинцев, которые есть за рубежом, сделать это невозможно.

"Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому говорить, что этот законопроект уже наработан, – еще преждевременно. Концептуальные определенные вещи уже наработаны", – отметил Вениславский.

На вопрос о сроках подготовки законопроекта нардеп ответил, что его можно подготовить "за несколько месяцев". Главное, как он отметил, решить все проблемные вопросы, чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности новоизбранных органов власти Украины.

Выборы точно не пройдут на второй день, потому что с момента прекращения правового режима военного положения необходим еще целый ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность и в тех местах, где продолжались боевые действия, в непосредственной зоне боевого столкновения, где были определенные населенные пункты, где также надо гражданам обеспечить участие в выборах,

– сказал политик.

Напомним, председатель ВРУ рассказывал, что в Украине готовят специальный законопроект для проведения послевоенных выборов.