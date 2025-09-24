Детальніше про можливість проведення виборів розповів президент України в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
За яких умов в Україні можливі вибори?
В етері американського телеканалу Зеленський заявив, що проведення виборів можливе лише за умови безпеки та домовленостей із міжнародними партнерами.
Наприклад, ми готові, якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, ми можемо, якщо зможемо домовитися з нашими партнерами, звичайно, з нашою частиною грошей,
– повідомив лідер України.
На питання журналіста про корупцію в Україні та протидію їй, Зеленський запевнив, що антикорупційні реформи ухвалюються парламентом більшістю голосів, включно з його партією, навіть під час війни. Водночас європейські інституції підтверджують незалежність антикорупційної інфраструктури України.
Президент України підкреслив, що проведення виборів має поєднуватись з гарантуванням безпеки громадян.
Чи готується Україна до виборів?
Голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомляв, що проведення виборів в Україні можливе лише після завершення війни. Проте готувалися різні сценарії, щоб процес був доступним для всіх громадян.
Законопроєкт щодо виборів передбачатиме голосування військових на фронті, українців за кордоном, участь міжнародних спостерігачів та питання фінансування.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що після завершення воєнного стану країна зіткнеться з низкою викликів під час організації виборів.