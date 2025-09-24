Детальніше про можливість проведення виборів розповів президент України в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

За яких умов в Україні можливі вибори?

В етері американського телеканалу Зеленський заявив, що проведення виборів можливе лише за умови безпеки та домовленостей із міжнародними партнерами.

Наприклад, ми готові, якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, ми можемо, якщо зможемо домовитися з нашими партнерами, звичайно, з нашою частиною грошей,

– повідомив лідер України.

На питання журналіста про корупцію в Україні та протидію їй, Зеленський запевнив, що антикорупційні реформи ухвалюються парламентом більшістю голосів, включно з його партією, навіть під час війни. Водночас європейські інституції підтверджують незалежність антикорупційної інфраструктури України.

Президент України підкреслив, що проведення виборів має поєднуватись з гарантуванням безпеки громадян.

Чи готується Україна до виборів?