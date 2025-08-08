Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Как Индия финансирует убийства украинцев, зарабатывает на войне с Россией и почему Трамп ее наказал

Почему Путин не боится Трампа?

Диктатор не согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа относительно тарифов и санкций против России. В этом уверен Юджин Румер, бывший аналитик американской разведки по вопросам России, который возглавляет программу "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир.

Теоретически, если вы прекратите закупки нефти у Индии и Китая, это будет очень сильным ударом по российской экономике и по военным усилиям. Но этого не произойдет,

– высказался он.

Эксперт ссылается на китайцев, которые дали понять: они продолжат покупать российскую нефть.

The Atlantic выпустили материал, где подчеркивают, что Трамп слишком полагался на свои хорошие отношения с Путиным. Теперь наступил дедлайн, который установил президент США, а Трамп не знает, как надавить на Путина. Более того – не знает, стоит ли это делать.

В ЕС уже разочарованы, что Трамп ни разу не оказывал давления на Путина. Чиновники были смущены, когда узнали, что Трамп планирует встретиться с Путиным.