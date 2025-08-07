Индийская стратегия оставаться главным союзником США и активно торговать с Россией рискует в ближайшее время сломаться. Президент США Дональд Трамп пригрозил ультиматумом Нью-Дели и заставляет страну отказаться от закупки российской нефти.

Трудно оценить действенность угроз Трампа, ведь даже в такой критической ситуации Индия пытается сохранять нейтральную позицию и не вступать в открытый спор с американцами.

24 Канал проанализировал, что стоит за индийским нейтралитетом, почему Моди не может отказаться от российских ресурсов и почему американцам так и не удалось сделать Индию окончательно прозападной.

Ультиматум Трампа: почему Индия выбирает сотрудничество с Москвой?

Президент Дональд Трамп известен своей способностью делать громкие заявления. Звучат ли они в адрес союзников или противников – это не столь важно. В своей попытке оказать давление на Индию, чтобы та отказалась от закупок российской нефти, президент США открыто обвинил индийское правительство в финансировании российской агрессии против Украины.

Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, она потом значительную часть этой нефти перепродает на открытом рынке с большой прибылью. Их не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины,

– написал Дональд Трамп.

Слова Трампа в этом случае оказались абсолютно правдивыми. Ведь речь не только о финансировании войны через закупку российских энергоресурсов. По официальным сообщениям Украины, и на страницах западных изданий появилась информация, что часть компонентов для производства дронов Shahed поставляется россиянам из Индии.



Учитывая технологические возможности Индии, вполне вероятно, что впоследствии подобные элементы могут быть найдены и в другом вооружении или технике, которую россияне используют в войне против Украины.

На этом фоне президент Трамп пообещал "существенно повысить пошлины" на индийские товары, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть. Заявления американского президента стали логическим продолжением его ультиматума. Штаты оставляют странам простой выбор: либо прекратить финансировать Путина, или получить 100% пошлины на экспорт в США.

Дедлайн установили довольно жесткий. Подумать "над своим поведением" Индии предлагается до 7 – 9 августа, то есть дать время, когда, согласно замыслу Трампа, Москва должна пойти на перемирие с Украиной.



Объемы индийского экспорта в США более чем вдвое превышают импорт / Источник: Statista

С точки зрения Индии, одного из главных союзников США в регионе, это давление выглядит беспрецедентным. Особенно если учесть тот факт, что российская нефть сейчас обеспечивает до 35% потребностей страны, к тому же стоит она значительно дешевле среднерыночной.



Западные аналитики оценивают объем импорта российской нефти в Индию в более 50 миллиардов долларов, по состоянию на 2024 – 2025 финансовый год.

И пока индийское правительство играет в неопределенность, когда с одной стороны мы видим в СМИ сообщения о постепенном отказе от российских энергоносителей, а с другой – правительственные заявления Нью-Дели о противостоянии американскому давлению, действия Трампа уже влияют на индийскую биржу. Акции ведущих нефтепереработчиков Индии упали, а в самой отрасли постепенно назревает паника. Проблема в сложности ситуации, когда пара сообщений из соцсети Дональда Трампа способна пошатнуть цену акций индийских компаний, а каких-то реальных ответных действий фактически нет.

Официально индийское правительство пока не сделало никаких заявлений о прекращении сотрудничества с Россией, но, по утечкам в СМИ, власти уже дали распоряжение государственным нефтеперерабатывающим компаниям подготовить некий "план Б" на случай потери доступа к российской нефти. Говорится, конечно, о поиске альтернатив, где среди потенциальных поставщиков Африка, частично США и Ближний Восток, где Саудовская Аравия все же планирует увеличить добычу, несмотря на все предыдущие споры по этому вопросу со Штатами.

Впрочем, вряд ли это можно считать свидетельством какого-то политического разворота, скорее, страховкой на случай санкций или дефицита. Один из руководителей крупной индийской нефтекомпании признал, что при отсутствии российской нефти компании столкнутся с дополнительными расходами, а прибыльность упадет. Однако пока прямых инструкций "сверху" останавливать эти закупки не поступало.



Индийский нефтеперерабатывающий завод / Фото Getty Images

Согласно инсайдам в медиа, контракты на сентябрьские поставки российской нефти уже заключены, однако новые сделки временно приостановлены. Компании буквально замерли в ожидании решения и указаний правительства. Зато важно заметить, что это не разрыв, а лишь пауза. И пока идет оценка рисков, нефть из России продолжает поступать в индийские порты.

И давление со стороны Трампа не является чем-то новым для индийского политического класса. Еще во время его первого срока он неоднократно угрожал пошлинами, вводил штрафы, требовал политической лояльности. Однако ситуация с закупкой нефти гораздо чувствительнее, ведь выходит далеко за пределы политической целесообразности и прямо повлияет на инфляцию, стоимость топлива и общую экономическую стабильность Индии.

Поэтому даже сейчас, когда ситуация выглядит как предкризисная, Нью-Дели не спешит разрывать отношения с Москвой. Это создает вызов не только для Белого дома, но и для всего санкционного режима, который выстраивался последние три года.

С украинской перспективы ситуация выглядит довольно цинично. В то время как страна ежедневно теряет людей, Индия по сниженной цене скупает нефть у агрессора, еще и продает часть на мировом рынке с наценкой. Получается, что пока Запад разрабатывает санкции, Нью-Дели зарабатывает на них.

Бизнес на крови: какова доля российской нефти в экономике Индии?

Позиция Украины в этом вопросе очевидна – Киев рад изменению политики Белого дома и стремится оказать максимальное давление на Россию. Зато позиция Индии несколько сложнее простого подыгрывания Кремлю. Аргументация звучит довольно логично, ведь на первый взгляд Нью-Дели действует в соответствии с собственными экономическими интересами.

В МИД Индии отмечают, что двусторонние отношения с различными странами должны рассматриваться "собственными глазами", а не сквозь призму "третьих сторон" – имея в виду, очевидно, США. За этой формулировкой стоит ключевой месседж – не вмешивайтесь в нашу энергетическую политику.



Моди и Путин во время визита индийского премьера в Москву, 8 июля 2024 года / Фото Getty Images

Свою политическую линию премьер Нарендра Моди подкрепляет внутренней риторикой, где все должно быть "произведено потом индийца". Кампания "Atmanirbhar Bharat" (Самодостаточная Индия) позволяет ему подать отказ выполнять ультиматумы Трампа не как дипломатическое упрямство, а как национальную гордость и прагматизм. В этой логике российская нефть – не "кровавая", а выгодная, потому что ее покупают со скидкой, а часть еще и перепродают на внешних рынках с прибылью.

По нефти – для Индии есть существенный момент также из-за потери доходов нефтеперерабатывающих компаний. Они же вдобавок эту нефть еще просто перепродают, то есть легализуют ее. Поэтому для них это реально очень серьезная история,

– говорит в комментарии 24 Каналу политический аналитик и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

По оценкам аналитиков, только в 2025 году Индия покупала в среднем от 2 до 3 миллионов баррелей в день, что составляет около 35% всего импорта. Это сделало страну крупнейшим покупателем российской нефти в мире, обогнав даже Китай.



Разные сорта поставляются почти бесперебойно, а компания "Роснефть" владеет долей в одном из ключевых индийских нефтеперерабатывающих заводов. То есть, речь идет не только об импорте, а также о глубоком производственном партнерстве.



Индия почти вдвое увеличила импорт российской нефти с начала полномасштабного вторжения / Источник: Bloomberg

После введения санкций против России Индия появилась в схемах по их обходу почти мгновенно. Пока Запад пытался запрещать, Индия активно покупала, перерабатывала и экспортировала нефтепродукты на те же европейские рынки, которые только отвернулись от Москвы.



Даже когда Евросоюз начал ограничивать импорт топлива, произведенного из российской нефти, механизм уже был отлажен и работал безупречно.

Конечно, в этой схеме не обошлось и без уязвимостей. Индийские нефтепереработчики, зависимые от морских путей, столкнулись с угрозами обновленных правил по страхованию танкеров, обслуживанию флота и контролю за соблюдением ценового потолка. Но пока такие санкции остаются выборочными и слабо контролируемыми, Индия может играть на два лагеря. С одной стороны – говорить о мире, а с другой – покупать дешевое топливо и оставаться вне прямого конфликта.

Для Киева такая политика вызывает глубокое разочарование. Пока украинцы платят реальную цену за войну – жизнями, экономикой, будущим – Индия пользуется плодами чужой агрессии. И несмотря на все уважение к ее стремлению к энергетической независимости, выглядит это как банальный бизнес на крови, что отметил даже Дональд Трамп.

Как Индия стремится усилить влияние в регионе и мире?

Для Индии энергетическое сотрудничество с Россией – это не только о нефти, это часть значительно более широкой стратегии, где каждое внешнеполитическое решение подчиняется цели – стать новой мировой сверхдержавой. На фоне общего ослабления Запада и глобального переформатирования центров силы Нью-Дели пытается выстроить модель самостоятельного игрока, а не младшего партнера Вашингтона.

Ответ на давление со стороны США звучит не только с правительственных трибун, но и в экономических инициативах. Именно Индия в последние годы стала ключевым лоббистом расширения БРИКС, который теперь превратился в своеобразную параллельную западной систему, но для стран так называемого Глобального Юга. К блоку уже присоединились Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ – и эта конструкция все больше напоминает политический ответ на американскую модель глобализации.



Представители стран-членов БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро, 2025 год / Фото EFE

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года Индия поддержала декларации, которые открыто осуждали "односторонние санкции" и "экономический шантаж". В этих документах США не упоминаются прямо, но намек прозрачный. Более того, упоминается и потребность в уменьшении зависимости от доллара США, с продвижением альтернативных платежных систем, например BRICS Pay, и инструментов кредитования в национальных валютах через Новый банк развития.

Несмотря на все противоречия с Китаем, Индия сохраняет активное участие в этом формате, видя в нем возможность для усиления собственного влияния – по крайней мере в регионе. И хотя Нью-Дели вряд ли хочет быть в фарватере Пекина, роль одного из центров силы в многополярном мире его вполне устраивает.

Это стремление к автономии особенно заметно во внешнеполитическом словаре индийских дипломатов. Например, в ответ на новый санкционный законопроект США представитель МИД Рандгир Джайсвал подчеркнул:

Наши двусторонние отношения с различными странами имеют собственную логику и не должны рассматриваться с позиции третьих государств,

– заявил индийский чиновник.

Этот нарратив о независимости, субъектности, суверенитете сейчас активно резонирует и в других государствах Глобального Юга. А для Индии это шанс не только удержать свое, но и возглавить новую "антигегемонистскую" коалицию, не вступая при этом в прямой конфликт с США. Проблема лишь в том, что на этом пути Индия порой выглядит не как миротворец, а как тот, кто мастерски зарабатывает на войне.

Отдельный индийский путь: почему Нью-Дели участвует в антиамериканских союзах?

Несмотря на то, что Индия до сих пор не дала четкого ответа на ультиматумы Трампа, геополитические сигналы она уже посылает. После саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года Нью-Дели подтвердил участие в инициативах по типу BRICS Pay, имеющих целью уменьшить зависимость от доллара и платежной системы SWIFT.

Участники организации все чаще говорят о так называемой финансовой многополярности. Но несмотря на громкие декларации, БРИКС до сих пор остается скорее политическим клубом с неопределенными целями, чем эффективной экономической структурой. В самом Нью-Дели это также понимают.

БРИКС так и не стал каким-то очень серьезным экономическим или политическим союзом, потому что страны-члены имеют довольно разные взгляды на множество вещей. Индия и Китай – это совершенно разные истории в рамках одного типа объединения,

– объясняет аналитик Валерий Клочок.



Лидеры стран-членов ШОС во время саммита в Самарканде, Узбекистан / Фото AP

Более того, потенциально гораздо более действенным форматом для Индии является именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где, несмотря на наличие Китая и России, значительную роль имеют региональные инициативы в области безопасности, инфраструктуры и борьбы с терроризмом. Индия активно пользуется этой площадкой, чтобы продвигать собственные интересы в Центральной Азии и Афганистане, и даже недавно проводила совместные военные учения по борьбе с терроризмом в рамках ШОС, демонстрируя стратегическую автономность.

Именно ШОС на самом деле структура, которая в перспективе может составить конкуренцию "Большой Семерке". А история с альтернативной валютой хоть и имеет место, но процесс очень длительный. Китай понемногу вымывает доллар из обращения, но и Индия, и Китай остаются экспортно ориентированными, и они не будут продавать в Европу свои товары за юани или рупии. Это нереально,

– отмечает Клочок.

Другими словами, несмотря на участие Индии в структурах, которые открыто критикуют западную политику санкций, она не стремится создать новую "ось" против США. Ее главная цель – сохранить свободу маневра. И хоть иногда это выглядит как открытый вызов американцам, сами по себе эти действия значительно ближе к прагматизму, чем к идеологии.

Почему индийский "нейтралитет" играет на руку Кремлю?

Хотя Индия все глубже интегрируется в глобальную экономику и активно развивает отношения с США, она не намерена выбирать сторону в конфликте между Западом и Россией. В Нью-Дели это называют даже не "нейтралитетом", а "стратегической автономией" – концепцией, которая позволяет индийским дипломатам одновременно торговать с Москвой, размещать производства американских корпораций на своей территории и строить новые логистические маршруты с Европой.

Именно из-за этой автономии Индия не присоединилась ни к одной из ключевых резолюций ООН с осуждением вторжения России в Украину, одновременно наращивая торговые и энергетические связи с Москвой. Этот курс не похож на ситуативную реакцию Индии на войну в Украине, больше на часть давней стратегии многовекторности.

Стоит заметить, что буквально каждая американская администрация последних 25 лет – от Джорджа Буша до Дональда Трампа времен первого срока и Джо Байдена – прикладывала огромные усилия в построении стратегического партнерства с Индией. Речь и о доступе к американским технологиям, и об углублении военного сотрудничества, и о участии Индии в инициативе Quad.



Вся стартегия США на этом направлении имела целью превратить Индию в противовес Китаю, в демократического партнера в регионе, который сможет поддержать США в борьбе за новый порядок. Проблема только, что в Нью-Дели до сих пор придерживаются другого видения.



Нарендра Моди и Дональд Трамп во время саммита G7 во Франции, 2019 год / Фото из Х премьера Моди

В отличие от Китая, Индия не пытается сломать действующую систему – она хочет ее переосмыслить в свою пользу. И пока Вашингтон рассчитывает на общность ценностей, Нью-Дели исходит из логики чистой выгоды. Стратегия Индии исключает присоединение к альянсам, ведь страна планирует стать самостоятельным центром региональной силы.

Эта позиция особенно ярко проявилась после начала полномасштабной войны в Украине. Пока страны ЕС строили механизмы выхода из зависимости от российских энергоносителей, Индия, наоборот, ее активно наращивала.



И дело здесь не в каких-то личных симпатиях индийского правительства к Путину, а в том, что страна считает экономическую выгоду выше моральных аспектов. По мнению части индийских аналитиков, Запад и сам трактует глобальную этику очень избирательно, а Индия в этом смысле просто "играет по тем же правилам".

На практике это означает, что Индия не стремится окончательно присоединиться ни к одному из глобальных лагерей – ни к Западу, который давит на Россию санкциями, ни к Китаю, который противостоит США и выступает за перестройку устойчивого глобального порядка. Вместо этого Нью-Дели пытается получить выгоду от каждой из сторон. С одной стороны – покупать дешевую нефть у Москвы, с другой – налаживать технологическое сотрудничество с Вашингтоном, параллельно продвигая собственные региональные проекты в Азии.

Такой подход дает Индии пространство для маневра, но одновременно вызывает растущее беспокойство среди западных партнеров. Ведь чем больше Индия избегает четких решений по войне, тем сложнее воспринимать ее как союзника, а не как страну, которая стремится оставаться в стороне, даже несмотря на то, что ее действия прямо влияют на ход конфликта.