Как выросла экономика Индии?

По данным Министерства статистики Индии, валовой внутренний продукт (ВВП) период с июля по август вырос на 8,2% в годовом измерении, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Темпы роста ВВП Индии превысили все прогнозы экономистов:

Аналитики Bloomberg ожидали рост в 7,4%.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 7,3% за квартал.

Заметим, что кварталом ранее экономика Индии показала темпы роста на 7,8%.

В частности, существенно выросло в прошлом квартале частное потребление, которое формирует почти 60% ВВП страны.

Кроме роста потребления, значительную часть общего подъема обеспечил производственный сектор, который вырос на 9,1% в годовом измерении.

Результат значительно лучше, чем ожидалось, благодаря сильным показателям в производстве и сфере услуг,

– отметила экономистка GlobalData.TS Lombard Шумита Девешвар.

Стоит знать! Это первые задокументированные данные, которые демонстрируют реальное положение в экономике Индии после введения США 50% тарифов на импорт индийских товаров.

Почему экономика Индии растет?

После введения тарифов США, связанных с закупкой российской нефти, правительство Индии приняло срочные меры, чтобы компенсировать слабый внешний спрос и смягчить последствия таможенного удара.

В сентябре ввели масштабное снижение налогов, чтобы активизировать потребление накануне праздничного сезона, пишет Reuters. Это дало стимул внутреннему спросу и экономике в целом.

Кроме того, Нью-Дели приняли решение выделить 450,6 миллиарда рупий (около 5,1 миллиарда долларов) на поддержку экспортеров, чтобы помочь им повысить конкурентоспособность и выйти на новые рынки сбыта.

Вместе с тем индийские аналитики предупреждают, что в течение следующих кварталов экономический импульс, вероятно, ослабнет.

Заметьте! Экспортеры уже предупреждают, что экспорт уже замедляется, поскольку торговые переговоры с США так и не завершены. А праздничный всплеск потребления скоро пойдет на спад.

Какие пошлины ввели США против Индии?