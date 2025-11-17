Какое соглашение заключила Индия?

Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Индии, по соглашению, импортируют 2,2 миллиона тонн американского СПГ в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о государственных НПЗ, которые объявили совместный тендер на закупки газа. К ним относятся:

Indian Oil Corp.;

Bharat Petroleum Corp.;

и Hindustan Petroleum Corp.

Ранее, в июле, представители трех компаний посетили США для переговоров с местными производителями перед подписанием соглашения.

По контракту, поставками в Индию будут заниматься 3 американские компании:

Phillips 66 будет отправлять два танкера в месяц;

Chevron и TotalEnergies – по одному грузовому судну.

Министр нефтяной промышленности Хардип Пури отметил, что этот контракт позволит импортировать с побережья Мексиканского залива США почти десятую часть СПГ для Индии.

Это станет существенным ростом по сравнению с прошлым годом, когда доля США составляла менее 0,6% импорта Индии,

– подсчитало издание.

Сегодня основными поставщиками сжиженного газа для Нью-Дели остаются ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

Важно! Индия является вторым крупнейшим потребителем природного сжиженного газа в мире.

Как соглашение повлияет на торговлю с США?

Сейчас Нью-Дели активно ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении, чтобы уменьшить разрушительные тарифы, которые президент Дональд Трамп ввел на индийские товары.

Однако индийские чиновники пока выражают осторожный оптимизм относительно быстрого прорыва в переговорах, но надеются что газовое соглашение повлияет на торговлю положительно.

Индия давно рассматривала возможность закупок у США. Это не является частью конкретного соглашения, но помогает сбалансировать торговлю с США,

– заявил секретарь по вопросам торговли Раджеш Агарвал.

Заметим! В августе Трамп объявил дополнительные 25% пошлины на импорт индийских товаров в США из-за закупки российской нефти, сообщили тогда в Белом доме. По этому указу, новые пошлины добавили ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов, и в итоге общая ставка тарифов достигла 50%. Эти ограничения уже повлияли на более половины индийских товаров, экспортируемых в США.

Снизит ли Трамп тарифы для Индии?