Какое соглашение заключила Индия?
Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Индии, по соглашению, импортируют 2,2 миллиона тонн американского СПГ в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Тарифы Трампа бьют больно: Индия выделяет миллиарды на спасение бизнеса
Речь идет о государственных НПЗ, которые объявили совместный тендер на закупки газа. К ним относятся:
- Indian Oil Corp.;
- Bharat Petroleum Corp.;
- и Hindustan Petroleum Corp.
Ранее, в июле, представители трех компаний посетили США для переговоров с местными производителями перед подписанием соглашения.
По контракту, поставками в Индию будут заниматься 3 американские компании:
- Phillips 66 будет отправлять два танкера в месяц;
- Chevron и TotalEnergies – по одному грузовому судну.
Министр нефтяной промышленности Хардип Пури отметил, что этот контракт позволит импортировать с побережья Мексиканского залива США почти десятую часть СПГ для Индии.
Это станет существенным ростом по сравнению с прошлым годом, когда доля США составляла менее 0,6% импорта Индии,
– подсчитало издание.
Сегодня основными поставщиками сжиженного газа для Нью-Дели остаются ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.
Важно! Индия является вторым крупнейшим потребителем природного сжиженного газа в мире.
Как соглашение повлияет на торговлю с США?
Сейчас Нью-Дели активно ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении, чтобы уменьшить разрушительные тарифы, которые президент Дональд Трамп ввел на индийские товары.
Однако индийские чиновники пока выражают осторожный оптимизм относительно быстрого прорыва в переговорах, но надеются что газовое соглашение повлияет на торговлю положительно.
Индия давно рассматривала возможность закупок у США. Это не является частью конкретного соглашения, но помогает сбалансировать торговлю с США,
– заявил секретарь по вопросам торговли Раджеш Агарвал.
Заметим! В августе Трамп объявил дополнительные 25% пошлины на импорт индийских товаров в США из-за закупки российской нефти, сообщили тогда в Белом доме. По этому указу, новые пошлины добавили ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов, и в итоге общая ставка тарифов достигла 50%. Эти ограничения уже повлияли на более половины индийских товаров, экспортируемых в США.
Снизит ли Трамп тарифы для Индии?
Президент Дональд Трамп недавно заявил, что готов пересмотреть тарифы для Индии и снизить их. Он объяснил, что таможенные ставки были повышены именно из-за энергетических связей Нью-Дели с Москвой. По его словам, Индия существенно сократила объемы импорта российской нефти, и это открывает путь к ослаблению тарифного давления.
Американский лидер также подтвердил, что получил приглашение посетить Индию. Он заявил, что планирует принять его, и не исключает, что визит может состояться уже в 2026 году.