Как Индия спасает экспортеров?

Индийское правительство приняло решение о выделении 450,6 миллиарда рупий, то есть примерно 5,1 миллиарда долларов, на поддержку экспортеров, Об этом сообщил министр информации Ашвини Вайшнав, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Пакет помощи включает программу кредитных гарантий на 200 миллиардов рупий до марта 2026 года для займов без залога. Это должно помочь экспортерам повысить конкурентоспособность и выйти на новые рынки сбыта. Кредитные гарантии будут предоставлять на займы до 500 миллионов рупий.

План также предусматривает выделение 250,6 миллиардов рупий в течение 6 лет. Эти средства направят:

на доступное торговое финансирование для малых экспортеров;

на логистику;

на поддержку рынка.

Все эти меры направлены на то, чтобы стимулировать индийский экспорт и компенсировать влияние повышения тарифов США.

По словам председателя Федерации индийских экспортеров, из-за новых американских тарифов почти 55% экспорта Индии в США стоимостью около 48 миллиардов долларов оказались в невыгодных условиях по сравнению с конкурентами из Вьетнама, Китая и Бангладеш. Поэтому поддержка правительства очень важна.

Стоит знать! В сентябре экспорт индийских товаров в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта для Нью-Дели, обвалился почти на 12% в годовом исчислении.

Какие тарифы ввели США для Индии?

В августе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары за закупки российской нефти, пишет Белый Дом.

Эти пошлины добавились к предыдущим и общая ставка тарифов поднялась до 50%, в частности, на такие товары, как одежда, ювелирные изделия, кожаные изделия и химикаты.

Экспортеры отмечают, что от новых пошлин больше всего пострадали трудоемкие отрасли, например текстиль, ювелирные изделия и морепродукты.

Из-за жестких тарифов для Индии Всемирный банк даже ухудшил прогноз экономического роста стран Южной Азии почти на один процентный пункт.

Для Индии прогноз по росту ВВП на следующий финансовый год снизили на 0,2% – до 6,3%.

Важно! Сейчас индийские экспортеры ищут новых покупателей в Европе, чтобы уменьшить влияние американских пошлин. Также в Индии предлагают скидки существующим клиентам из США, чтобы смягчить удар.

Снизят ли США тарифы для Индии?