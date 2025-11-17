Яку угоду уклала Індія?

Найбільші нафтопереробні компанії Індії, за угодою, імпортують 2,2 мільйона тонн американського СПГ у наступному році, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Мова йде про державні НПЗ, які оголосили спільний тендер на закупівлі газу. До них належать:

Indian Oil Corp.;

Bharat Petroleum Corp.;

та Hindustan Petroleum Corp.

Раніше, у липні, представники трьох компаній відвідали США для переговорів із місцевими виробниками перед підписанням угоди.

За контрактом, постачаннями до Індії займатимуться 3 американські компанії:

Phillips 66 відправлятиме два танкери на місяць;

Chevron і TotalEnergies – по одному вантажному судну.

Міністр нафтової промисловості Хардіп Пурі зазначив, що цей контракт дозволить імпортувати з узбережжя Мексиканської затоки США майже десяту частину СПГ для Індії.

Це стане суттєвим зростанням порівняно з минулим роком, коли частка США становила менш ніж 0,6% імпорту Індії,

– підрахувало видання.

Сьогодні основними постачальниками скрапленого газу для Нью-Делі залишаються ОАЕ, Катар та Саудівська Аравія.

Важливо! Індія є другим найбільшим споживачем природного скрапленого газу у світі.

Як угода вплине на торгівлю зі США?

Наразі Нью-Делі активно веде переговори з Вашингтоном про торгівельну угоду, щоб зменшити руйнівні тарифи, які президент Дональд Трамп запровадив на індійські товари.

Однак індійські чиновники поки що висловлюють обережний оптимізм щодо швидкого прориву у переговорах, але сподіваються що газова угода вплине на торгівлю позитивно.

Індія давно розглядала можливість закупівель у США. Це не є частиною конкретної угоди, але допомагає збалансувати торгівлю зі США,

– заявив секретар з питань торгівлі Раджеш Агарвал.

Зауважимо! У серпні Трамп оголосив додаткові 25% мита на імпорт індійських товарів до США через закупівлі російської нафти, повідомили тоді у Білому домі. За цим указом, нові мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів, і в підсумку загальна ставка тарифів сягнула 50%. Ці обмеження вже вплинули на понад половину індійських товарів, що експортуються до США.

Чи знизить Трамп тарифи для Індії?