Яку угоду уклала Індія?
Найбільші нафтопереробні компанії Індії, за угодою, імпортують 2,2 мільйона тонн американського СПГ у наступному році, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Мова йде про державні НПЗ, які оголосили спільний тендер на закупівлі газу. До них належать:
- Indian Oil Corp.;
- Bharat Petroleum Corp.;
- та Hindustan Petroleum Corp.
Раніше, у липні, представники трьох компаній відвідали США для переговорів із місцевими виробниками перед підписанням угоди.
За контрактом, постачаннями до Індії займатимуться 3 американські компанії:
- Phillips 66 відправлятиме два танкери на місяць;
- Chevron і TotalEnergies – по одному вантажному судну.
Міністр нафтової промисловості Хардіп Пурі зазначив, що цей контракт дозволить імпортувати з узбережжя Мексиканської затоки США майже десяту частину СПГ для Індії.
Це стане суттєвим зростанням порівняно з минулим роком, коли частка США становила менш ніж 0,6% імпорту Індії,
– підрахувало видання.
Сьогодні основними постачальниками скрапленого газу для Нью-Делі залишаються ОАЕ, Катар та Саудівська Аравія.
Важливо! Індія є другим найбільшим споживачем природного скрапленого газу у світі.
Як угода вплине на торгівлю зі США?
Наразі Нью-Делі активно веде переговори з Вашингтоном про торгівельну угоду, щоб зменшити руйнівні тарифи, які президент Дональд Трамп запровадив на індійські товари.
Однак індійські чиновники поки що висловлюють обережний оптимізм щодо швидкого прориву у переговорах, але сподіваються що газова угода вплине на торгівлю позитивно.
Індія давно розглядала можливість закупівель у США. Це не є частиною конкретної угоди, але допомагає збалансувати торгівлю зі США,
– заявив секретар з питань торгівлі Раджеш Агарвал.
Зауважимо! У серпні Трамп оголосив додаткові 25% мита на імпорт індійських товарів до США через закупівлі російської нафти, повідомили тоді у Білому домі. За цим указом, нові мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів, і в підсумку загальна ставка тарифів сягнула 50%. Ці обмеження вже вплинули на понад половину індійських товарів, що експортуються до США.
Чи знизить Трамп тарифи для Індії?
Президент Дональд Трамп нещодавно заявив, що готовий переглянути тарифи для Інідії та знизити їх. Він пояснив, що митні ставки були підвищені саме через енергетичні зв’язки Нью-Делі з Москвою. За його словами, Індія істотно скоротила обсяги імпорту російської нафти, і це відкриває шлях до послаблення тарифного тиску.
Американський лідер також підтвердив, що отримав запрошення відвідати Індію. Він заявив, що планує прийняти його, і не виключає, що візит може відбутися вже у 2026 році.