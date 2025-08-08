Как Россия смогла приобрести иностранные технологии?

Этот импортирует технологии из Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Закупка оборудования Siemens, необходимого для автоматизации станков на Бийском олеумном заводе в южной Сибири, была осуществлена через российского посредника. Он получает промышленное оборудование от китайских оптовиков и перекупщиков, согласно таможенным данным и государственным закупочным документам.

Эта сделка демонстрирует, как российские военные предприятия сумели без особых трудностей обходить западные санкции, чтобы увеличивать производство,

– пишут в материале.

Материнская компания БОЗ уже находится под санкциями США и ЕС за содействие военным действиям России. Однако БОЗ в октябре 2022 года подписал контракт с российским посредником "Техприбор" на закупку оборудования Siemens, что подтверждают данные о закупках.

Незадолго до завершения 140-дневного срока поставки оборудования "Техприбор" получил партию от китайского поставщика промышленного оборудования Huizhou Funn Tek из провинции Гуандун.

Сравнив коды продукции Siemens с таможенными кодами и проанализировав описания в документах, Reuters установил, что два устройства регулирования мощности Siemens, поставленные компанией Huizhou Funn Tek, были идентичными моделям, которые заказал БОЗ,

– отметили в Reuters.

Представитель немецкого инженерного концерна заявил, что компания строго придерживается международных санкций и требует того же от своих клиентов. Однако признал, что некоторые товары могут попасть в Россию без ведома Siemens.

Хотя хорошо задокументировано, что российские оборонные предприятия получают западные технологии из Китая, расследование Reuters прослеживает путь оборудования, чтобы показать, как российская оборонная компания может получить западное оборудование с минимальными трудностями,

– говорится в тексте.

Со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года завод БОЗ в городе Бийск (южная Сибирь) расширяется. Он возводит новый цех для производства другого типа взрывчатого вещества – гексогена (RDX).

Закупка автоматизированных станков имеет ключевое значение для усилий оборонного сектора России по увеличению производства боеприпасов. Они обеспечивают более высокую производительность при меньшем количестве работников, что особенно важно, учитывая кадровый дефицит в секторе.

Важно! Россия имеет ограниченный опыт производства собственных автоматизированных станков, и производители оборонной продукции часто вынуждены импортировать их.